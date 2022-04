Confiança do consumidor dos EUA cai em abril

WASHINGTON (Reuters) – A confiança do consumidor dos Estados Unidos recuou em abril, embora as famílias planejem comprar automóveis e eletrodomésticos, o que deve ajudar a sustentar os gastos dos consumidores no segundo trimestre.





O Conference Board disse nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu para 107,3 este mês, de leitura revisada para cima de 107,6 em março.

Economistas consultados pela Reuters projetavam alta do índice a 108,0, ante leitura de 107,2 divulgada inicialmente para março.

“O Índice de Situação Presente caiu, mas continua bastante alto, sugerindo que a economia continuou a expandir no início do segundo trimestre”, disse Lynn Franco, diretor sênior de indicadores econômicos do Conference Board.

“As expectativas, embora ainda fracas, não se deterioraram ainda mais em meio aos preços altos, especialmente nas bombas de combustível, e à guerra na Ucrânia. As intenções para as férias esfriaram, mas as intenções de compra de itens grandes como automóveis e muitos eletrodomésticos subiram um pouco.”

(Reportagem de Lucia Mutikani)