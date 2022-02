Confiança do consumidor dos EUA cai em fevereiro a mínima em mais de 10 anos

WASHINGTON (Reuters) – A confiança do consumidor norte-americano caiu para seu nível mais baixo em mais de uma década no início de fevereiro, em meio a expectativas de que a inflação continuará subindo no curto prazo, mostrou uma pesquisa nesta sexta-feira.

A Universidade de Michigan informou que seu índice preliminar de confiança do consumidor caiu para 61,7 na primeira metade deste mês, menor patamar desde 2011, ante leitura final de 67,2 em janeiro.

Economistas consultados pela Reuters previam alta do índice para 67,5.

O indicador da pesquisa sobre as condições econômicas atuais caiu para 68,5, contra 72,0 em janeiro. A medida do índice para expectativas do consumidor recuou a 57,4, ante 64,1 em janeiro.

Na sondagem, a expectativa de inflação para um ano avançou a 5,0%, a maior leitura desde 2008, contra 4,9%, enquanto a perspectiva de inflação de cinco a dez anos ficou estável em 3,1%.

Na quinta-feira, o governo norte-americano informou que os preços ao consumidor registraram em janeiro seu maior aumento anual em 40 anos.

(Por Lucia Mutikani)

