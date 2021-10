Confiança do consumidor dos EUA tem recuperação inesperada em outubro

WASHINGTON (Reuters) – A confiança do consumidor norte-americano subiu inesperadamente em outubro, com a melhoria das perspectivas do mercado de trabalho compensando os temores em relação à alta da inflação, o que sugere que o crescimento econômico acelerou no início do quarto trimestre.

O Conference Board informou nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor aumentou para 113,8 neste mês, ante 109,8 em setembro, encerrando três meses seguidos de queda.

Economistas consultados pela Reuters previam recuo para 108,3.

(Por Lucia Mutikani)

