Confiança do consumidor brasileiro mantém tendência negativa pelo 4º mês seguido, diz ACSP

Estadão Conteúdo 25/06/2024 - 12:13

O nível de confiança do consumidor brasileiro registrou nova queda e manteve tendência negativa – abaixo de 100 pontos – pelo quarto mês consecutivo em junho, aponta a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Segundo a ACSP, o Índice Nacional de Confiança (INC) registrou 98 pontos, com uma queda de 1,0% em relação a maio e de 3,0% na comparação com o mesmo mês de 2023.

Para o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, houve uma deterioração na percepção das famílias em relação à situação financeira atual e às perspectivas futuras, com uma nova redução na sensação de segurança no emprego. “A redução da confiança do consumidor resultou em diminuição da disposição a comprar itens de maior valor, tais como carro e casa, e bens duráveis, como geladeira e fogão. A propensão a investir continuou estável em relação ao mês anterior”, completa.

No que concerne à confiança de cada classe econômica, houve redução do INC nas classes A, B e C, ao passo que houve aumento na classe D, E. A pesquisa, que abrangeu 1.679 famílias em diversas regiões do Brasil, revelou ainda divergências regionais, com aumento da confiança no Centro-Oeste e Norte, enquanto houve queda no Nordeste, Sul e Sudeste.

Conforme a associação, o cenário de queda se deve ao impacto negativo dos aumentos de preços de produtos básicos, como alimentos, sobre a renda das famílias, em um contexto de elevado endividamento e taxas de juros altas.

No entanto, segundo a ACSP, o dado de junho é insuficiente para prever uma tendência consistente de queda na confiança nos próximos meses. “A evolução da confiança do consumidor, ao longo do ano, dependerá, principalmente, das expectativas em relação à renda e ao emprego, os quais são diretamente influenciados pela atividade econômica, que deverá desacelerar”, defendeu.