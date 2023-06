Confiança do Comércio sobe 6,9 pontos em junho ante maio, para 94,2 pontos, afirma FGV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 8:55 Compartilhe

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 6,9 pontos na passagem de maio para junho, para 94,2 pontos, informou nesta quinta-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador avançou 2,4 pontos, terceira alta consecutiva.

“A confiança do comércio parece começar a dar sinais mais claros de recuperação, depois de oscilar ao longo de grande parte do primeiro semestre de 2023. O resultado positivo de junho ocorre tanto nos indicadores sobre o momento presente quanto das expectativas e também foi disseminado em todos os principais segmentos. A recente melhora da confiança dos consumidores e desaceleração da inflação parecem influenciar positivamente o setor gerando também expectativas mais otimistas em relação ao segundo semestre. É importante frisar que o caminho ainda é longo e que é fundamental a continuidade de melhora nas variáveis macroeconômicas”, avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em junho, houve melhora na confiança em todos os seis principais segmentos do comércio. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) avançou 8,8 pontos, para 98,9 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) aumentou 4,6 pontos, para 89,7 pontos.

“O segundo trimestre de 2023 teve um resultado positivo puxado pela melhora da percepção dos indicadores que medem a demanda e o ambiente de negócios, mas vale ressaltar que o setor ainda não se recuperou totalmente das perdas sofridas nos dois trimestres anteriores. Pelo lado das expectativas, apesar das melhoras marginais, a média do segundo trimestre ainda ficou abaixo da média do trimestre anterior”, disse a FGV.

A Sondagem do Comércio de junho coletou informações de 716 empresas entre os dias 1º e 27 do mês.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias