Confiança derrota Floresta e encosta no G-8 da Série C; Botafogo-PB e São José empatam

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2023 - 23:02 Compartilhe

O Confiança-SE se afastou da zona de rebaixamento e se reaproximou do G-8. ao derrotar o Floresta-CE por 3 a 1, no Batistão, em Aracaju, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda nesta segunda-feira, Botafogo-PB e São José-RS empataram por 1 a 1.

Vivendo altos e baixos na competição, o Confiança se aproveitou do fator casa para superar o Floresta e voltar a sonhar com a classificação. A vitória o fez ganhar duas posições na tabela. Agora é o décimo, com 22 pontos. O Paysandu, em oitavo, tem 23.

Já a situação do Floresta ficou complicada. O time cearense somou quatro tropeços consecutivos e voltou para a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 16 pontos, um a menos do que o Manaus, em 16º.

No Almeidão, Botafogo-PB e São José-RS fizeram um duelo direto pela classificação e ficaram no empate por 1 a 1. O time paraibano perdeu a oportunidade de assumir a liderança e ficou com 28 pontos, contra 29 de Operário-PR e Amazonas-AM. Já o São José se manteve na sétima posição, com 24 pontos.

A 17ª rodada da Série C do Brasileiro começa apenas no sábado com quatro jogos, destaque para o duelo entre São Bernardo e Amazonas, no Primeiro de Maio, no ABC.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias