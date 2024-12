Confiança de serviços cai 0,6 ponto em dezembro ante novembro, para 94,3 pontos

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 0,6 ponto na passagem de novembro para dezembro, para 94,3 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 27. Foi a segunda queda consecutiva na série com ajuste sazonal. Em médias móveis trimestrais, o ICS teve alta de 0,2 ponto.

“O resultado de dezembro da confiança de serviços reitera o cenário de 2024: movimentos distintos entre situação atual de expectativas. A piora das expectativas acende um alerta para o próximo ano, principalmente para o segmento de Famílias, que contribuiu para a sustentação da confiança do setor de serviços em 2024. Por outro lado, a percepção sobre a situação atual melhora pelo terceiro mês consecutivo, sinalizando consistência na trajetória positiva da demanda do setor”, avaliou Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em dezembro, o Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 0,2 ponto, para 97,9 pontos. O Índice de Expectativas (IE-S) teve redução de 1,3 ponto, para 90,9 pontos.

“O cenário macroeconômico de bons resultados em termos de emprego e renda é um fator positivo para o setor, mas o alto patamar de taxa de juros indica cautela para a confiança do setor do próximo ano”, completou Pacini.

Em dezembro, os dois componentes da situação atual cresceram: o item que mede a situação atual dos negócios avançou 0,3 ponto, para 98,5 pontos, enquanto o que avalia o volume da demanda atual aumentou 0,1 ponto, para 97,2 pontos.

Entre as expectativas, a demanda prevista nos próximos três meses caiu 0,6 ponto, para 91,3 pontos, e o item que mede a tendência dos negócios nos próximos seis meses encolheu 1,9 ponto, para 90,7 pontos.

A confiança dos serviços encerrou o quarto trimestre com alta de 0,6 ponto em relação ao trimestre anterior. A melhora foi puxada pela avaliação sobre o momento atual ao longo do segundo semestre, após um começo de ano em queda.

“O ano de 2024 foi marcado por certa estabilidade do setor de serviços, mas nos últimos meses do ano a confiança teve uma leve melhora puxada pelo avanço da situação atual”, acrescentou Pacini.

A coleta de dados para a edição de dezembro da Sondagem de Serviços foi realizada com 1.362 empresas entre os dias 2 e 23 do mês.