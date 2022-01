Confiança de produtores rurais dos EUA aumenta em dezembro, segundo indicador

São Paulo, 4 – A confiança de produtores rurais dos Estados Unidos aumentou em dezembro, de acordo com levantamento mensal da Universidade Purdue e do CME Group. O indicador conhecido como Barômetro da Economia Agrícola registrou no mês passado 125 pontos, uma alta de 9 pontos em relação a novembro. Este foi apenas o segundo aumento registrado desde maio do ano passado.

O Índice de Condições Atuais subiu 18 pontos ante o mês anterior, para 146 pontos, com a melhora da situação financeira dos agricultores. Já o Índice de Expectativas Futuras aumentou 4 pontos, para 114 pontos.

“Os excelentes rendimentos das lavouras neste outono (do Hemisfério Norte), combinados com os fortes preços de grãos, proporcionaram a muitos produtores o fluxo de caixa mais positivo dos últimos anos”, disse James Mintert, diretor do Centro para Agricultura Comercial da Universidade Purdue. No entanto, as preocupações com os elevados custos e a escassez de insumos permanecem – com 39% dos entrevistados relatando dificuldade em adquirir fertilizantes e pesticidas, observou Mintert. Com informações da Dow Jones Newswires.

