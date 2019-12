Confiança de grandes empresas no Japão cai a menor nível em quase 7 anos

A confiança de grandes empresas do setor manufatureiro japonês caiu para o menor nível em quase sete anos no trimestre até dezembro, segundo pesquisa trimestral do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) conhecida como “Tankan”, refletindo preocupações com tensões comerciais e o recente aumento do imposto de vendas local.

O principal índice que mede o sentimento do setor ficou em zero no período de outubro a dezembro, ante 5 na pesquisa anterior, divulgada no fim de setembro.

O índice representa a porcentagem de companhias que consideram as condições favoráveis, menos aquelas que veem as condições para negócios como desfavoráveis.

A leitura é a mais fraca desde março de 2013, marcou o quarto trimestre consecutivo de deterioração e ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo fornecedor de dados Quick, que previam queda do índice a 2. Fonte: Dow Jones Newswires.