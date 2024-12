Confiança das pequenas empresas dos EUA tem salto com eleição de Trump, mostra NFIB

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 13:53 Para compartilhar:

A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos motivou um salto na confiança das pequenas empresas do país, que esperam uma política econômica mais favorável sob a nova administração. A Federação Nacional de Empresas Independentes (NFIB, na sigla em inglês) informou, nesta terça-feira, que seu índice de otimismo das pequenas empresas saltou para 101,7 em novembro, oito pontos acima do registrado em outubro.

O patamar é o mais alto do índice desde junho de 2021.

“Os resultados das eleições sinalizam uma grande mudança na política econômica, levando a um aumento do otimismo entre os proprietários de pequenas empresas”, afirmou o economista-chefe do NFIB, Bill Dunkelberg, em nota. “A ‘Main Street’ também ficou mais certa sobre as condições futuras dos negócios após as eleições, quebrando uma sequência de quase três anos de incerteza recorde”, disse o economista.

Para Dunkelberg, os proprietários estão particularmente esperançosos em políticas fiscais e regulatórias que favoreçam um forte crescimento econÔmico, bem como o alívio das pressões inflacionárias.

Em termos líquidos, o porcentual de proprietários que esperam melhora da economia aumentou 41 pontos em relação a outubro, para 36% líquidos, o maior desde junho de 2020. Esse componente teve o maior impacto no aumento geral do índice de otimismo.

A porcentagem líquida de proprietários de pequenas empresas que acreditam que é um bom momento para expandir seus negócios aumentou oito pontos para 14%. Esta é a leitura mais alta desde junho de 2021, informou a Federação.