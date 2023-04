Confiança da zona do euro fica estável com otimismo por serviços e angústia pela indústria

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 10:16 Compartilhe

BRUXELAS (Reuters) – A confiança econômica da zona do euro permaneceu praticamente inalterada em abril, com uma recuperação entre os consumidores e setores de varejo e serviços compensando uma visão mais pessimista entre os fabricantes, enquanto as expectativas de preços continuaram a cair.







A pesquisa mensal da Comissão Europeia mostrou nesta quinta-feira que a confiança econômica nos 20 países que usam o euro subiu para 99,3 pontos em abril, ante 99,2 em março.

Este foi o quarto mês consecutivo do indicador entre 99 e 100. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma melhora para 99,9 pontos.

O ânimo da indústria caiu pelo terceiro mês consecutivo, contra as expectativas de alta, com a piora nas expectativas de produção e nas avaliações de carteiras de pedidos.

Nos serviços, o maior setor da economia da zona do euro, a confiança aumentou devido ao maior otimismo em relação à demanda passada e futura.

As expectativas de preço de venda entre os fabricantes caíram pelo sétimo mês consecutivo, para um nível não muito acima da média de longo prazo.

As expectativas de inflação entre os consumidores atingiram seu nível mais baixo desde dezembro de 2020, continuando uma tendência de queda iniciada em abril de 2022, mostrou a pesquisa da Comissão.

(Por redação de Bruxelas)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias