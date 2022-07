Confiança da zona do euro cai muito mais do que o esperado em julho

BRUXELAS (Reuters) – A confiança econômica da zona do euro se deteriorou muito mais do que o esperado em julho, mostraram dados nesta quinta-feira, com o otimismo caindo em todos os setores e a confiança do consumidor atingindo o menor patamar já registrado em meio à guerra na Ucrânia e à inflação acelerada.







A Comissão Europeia disse que seu índice de confiança econômica caiu para 99,0 pontos em julho, ante 103,5 em junho, bem abaixo da expectativa média de queda para 102,0 em uma pesquisa da Reuters com economistas.

A confiança da indústria piorou para 3,5 pontos, de 7,0 em junho, ante expectativas dos economistas de uma queda para 6,0. O otimismo em serviços, setor que gera mais de dois terços do PIB da zona do euro, caiu de 14,1 para 10,7, ante expectativas de queda para 13,5.

O humor entre os consumidores se deteriorou de -23,8 para -27,0, atingindo o menor nível desde que as medições começaram em 2000.