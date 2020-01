Confiança da Indústria sobe 1,5 ponto em janeiro, a 100,9 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) avançou 1,5 ponto em janeiro, na série com ajuste sazonal, e atingiu a marca de 100,9 pontos, dos 99,4 de dezembro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 29, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). É o maior nível desde março de 2018, quando o indicador havia marcado 101,4 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICI avançou pela quarta vez consecutiva e chegou aos 99,1 pontos.

A confiança subiu em 13 dos 19 segmentos industriais pesquisados. O destaque da divulgação é a alta do Índice de Expectativas (IE), que avançou 2,8 pontos, para 102 pontos, maior valor desde junho de 2018 (102,3 pontos). O Índice de Situação Atual (ISA) oscilou 0,1 ponto, para 99,7, melhor resultado desde março de 2018, quando marcava 100,1 pontos.

Todos os componentes do IE subiram para a faixa dos 100 pontos. O indicador que mede as perspectivas sobre a evolução do ambiente de negócios nos próximos seis meses avançou 4,6 pontos, para 103,5 pontos, e puxou a alta do índice. Também houve crescimento da proporção de empresas que preveem melhora da situação dos negócios nos próximos seis meses, de 36,8% para 44,0%, e queda na razão das que esperam piora, de 8,9% para 8,5%.

Entre os componentes do ISA, apenas o indicador que mede a satisfação com a situação atual dos negócios apresentou queda, de 100,7 pontos em dezembro para 100 em janeiro. Por outro lado, o indicador de nível de estoques aumentou 0,7 ponto, para 101,5, e o de demanda total subiu 0,4 ponto, para 97,7 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) subiu 0,6 ponto porcentual, para 75,7%, mesmo patamar observado em agosto e outubro do ano passado. O resultado é 1,1 ponto porcentual superior ao encontrado em igual mês de 2019.