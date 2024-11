Confiança da Indústria recua 1,3 ponto em novembro, a 98,6 pontos, mostra FGV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2024 - 8:34 Para compartilhar:

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 1,3 ponto em novembro, a 98,6 pontos, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador acumula queda de 1,0 ponto, atingindo 99,7 pontos, de acordo com a FGV.

Houve, nesta leitura, recuo de 1,2 ponto no Índice de Situação Atual (ISA) a 101,7 pontos. O movimento refletiu uma queda de 2,9 pontos tanto no nível da demanda quanto no da situação atual dos negócios. Em contrapartida, o nível de estoques melhorou 2,2 pontos, segundo a FGV.

Já no Índice de Expectativas (IE) a queda foi de 1,4 ponto neste mês. O indicador que mede a tendência de negócios para os próximos três meses recuou 2,8 pontos. Os indicadores sobre o ímpeto de contratações futuras e a produção prevista recuaram 0,8 ponto e 0,7 ponto, respectivamente.

“O resultado sugere que os empresários estão cautelosos com o fim do ano, uma vez que a atividade do setor começa a dar sinais de arrefecimento”, destaca em nota, o economista do Ibre/FGV, Stéfano Pacini. “No cenário macroeconômico, o ciclo de alta da taxa de juros com o intuito de segurar pressões de custos, tende a conter a atividade econômica de um setor que teve a demanda aquecida durante quase todo o ano”, complementa.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) recuou 1,0 ponto porcentual em novembro, a 81,6%.