Confiança da indústria do Brasil cai em fevereiro ao menor nível desde meados de 2020

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/02/2023 - 8:18 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A confiança da indústria no Brasil caiu em fevereiro para seu menor patamar em mais de dois anos e meio, com piora na percepção de empresários sobre o futuro do setor, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) teve queda de 1,1 ponto na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados da FGV, chegando a 92,0 pontos em fevereiro. A leitura marcou o menor nível desde julho de 2020 (89,8 pontos).

O Índice de Situação Atual (ISA), que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, caiu 0,3 ponto neste mês, para 92,8 pontos, segundo a FGV.





Já o Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, despencou 1,8 ponto para 91,4 pontos, mínima desde julho de 2020 (90,5 pontos).

“As perspectivas futuras voltam a ficar mais pessimistas com empresários projetando queda na produção e nas contratações para o primeiro semestre”, explicou em nota Stéfano Pacini, economista do FGV Ibre.

“O resultado, contudo, é bem heterogêneo com perspectivas mais favoráveis para a categoria de bens não duráveis”, ponderou o especialista. “Apesar de ligeira melhora da demanda interna, os resultados mostram aumento do nível dos estoques… O cenário ainda parece indefinido para a indústria, com sinais diversos entre os diversos segmentos.”

(Por Luana Maria Benedito)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias