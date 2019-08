Confiança bate Ypiranga nas quartas da Série C; São José e Sampaio Corrêa empatam

O Confiança aproveitou o fato de jogar em casa, em Aracaju, para sair na frente do Ypiranga-RS por uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. Na outra partida das quartas de final da Série C – a terceira divisão nacional -, realizada neste sábado, São José-RS e Sampaio Corrêa empataram sem gols, em Porto Alegre.

Diante de um bom público no estádio Batistão, o Confiança venceu o Ypiranga-RS por 1 a 0, com gol do artilheiro Tito. No próximo sábado, em Erechim (RS), o time sergipano tem a vantagem do empate. Já os gaúchos precisam ganhar por dois gols de diferença porque uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Em Porto Alegre, no estádio Passo D’Areia, São José-RS e Sampaio Corrêa não saíram de um empate sem gols. Os dois times voltam a se enfrentar também no próximo sábado, no estádio Castelão, em São Luis, e quem vencer garante o acesso. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

As quartas de final continuam neste domingo com o confronto entre Paysandu e Náutico, em Belém, que deve encher o estádio Mangueirão, e serão finalizadas na segunda-feira, quando o Imperatriz-MA recebe o Juventude, no Maranhão.

Confira a rodada de ida das quartas de final da Série C:

Sábado

Confiança-SE 1 x 0 Ypiranga-RS

São José-RS 0 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Domingo

18 horas

Paysandu-PA x Náutico-PE

Segunda-feira

20 horas

Imperatriz-MA x Juventude-RS