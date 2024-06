Conferência de inovação Gramado Summit Punta del Este anuncia primeiros palestrantes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 18:50 Para compartilhar:

Uma das principais conferências de inovação do Brasil chega agora também ao Uruguai. A Gramado Summit terá uma edição em Punta del Este nos dias 26 e 27 de setembro deste ano. Para esta primeira edição, espera-se receber 2 mil participantes, dezenas de marcas em exposição e cerca de 50 palestrantes.

Os primeiros palestrantes anunciados pelo evento são Igor Murakami (Jaguar Land Rover), Ricardo Wagner (Microsoft 365), Samantha Almeida (Estúdios Globo), Flávia Alessandra (atriz e empreendedora), Lara Santana (influenciadora e criadora de conteúdo), Breno Perrucho (Jovens de Negócios), João Branco (Ex Marketing McDonald’s) e João Pedro Motta (Forbes Under 30).

Assim como o evento realizado tradicionalmente no Brasil, a estrutura da Gramado Summit – Punta del Este se dividirá em feira de negócios e em palcos de conteúdo. “A base do evento é a mesma, com geração de negócios e conteúdo qualificado. O que muda é que estamos falando de um evento internacional, mais globalizado, mas também mais intimista, com ainda maior potencialidade de networking entre os participantes”, explica o CEO do evento, Marcus Rossi.

Para a área de feira de negócios, são esperadas grandes marcas patrocinadoras que buscam expandir sua representatividade de mercado, mas também startups em estágio inicial rumo à internacionalização. Já nas áreas de conteúdo, serão ao menos três trilhas de conteúdo simultâneas, voltadas para discussões sobre futuro, tecnologia, tendências e sustentabilidade.

A Gramado Summit Punta del Este será realizada nas instalações do Punta del Este Convention & Exhibition Center, com o Solanas Punta del Este como sua acomodação oficial.

A organização da Gramado Summit também anunciou recentemente que irá reverter 100% do valor dos ingressos vendidos às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. As vendas para a edição em Punta del Este estão abertas pelo site punta.gramadosummit.com.

Sobre a Gramado Summit – A Gramado Summit foi criada em 2017 pelo empreendedor e CEO Marcus Rossi. Em sua primeira edição, focou em exposição e conteúdo para startups em estágio inicial, reunindo um público de 700 pessoas. Com o passar dos anos, o evento começou a prospectar empresas maiores para a feira de negócios e também um público mais amplo para as discussões das palestras. Em 2024, na sua última edição no Brasil, recebeu 15 mil visitantes, 500 empresas expositoras na feira de negócios e cerca de 400 palestrantes nas áreas de conteúdo.