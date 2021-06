Confeiteira é indenizada após ser demitida depois de se contaminar com Covid-19 em cruzeiro

Uma confeiteira de Minas Gerais foi indenizada em R$ 200 mil após ter sido demitida depois que se contaminou com Covid-19 enquanto trabalhava em um navio de cruzeiro em março de 2020. As informações são do G1.

A funcionária disse que foi dispensada enquanto tratava a perda de olfato e paladar e que não conseguiu outro emprego pela “impossibilidade de cozinhar”.

A juíza da 1ª Vara do Trabalho de Ouro Preto, Graça Maria Borges de Freitas disse que a empresa desamparou a trabalhadora no momento em que mais precisava de cuidados, não lhe dando suporte para recuperar a sua capacidade laborativa”.

O cruzeiro aconteceu em 1º de março de 2020 e tinha como destino os Estados Unidos e 80% dos ocupantes se contaminaram com Covid-19. A confeiteira disse que voltou ao Brasil no dia 1º de junho, onde tratou as sequelas da doença, e que no dia 2 de setembro recebeu um e-mail da empresa solicitando seu retorno ao trabalho, mas ela disse que não estava apta a trabalhar.

