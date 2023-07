Confederação de Poker realiza mais uma edição do Campeonato Brasileiro por Equipes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 10:08 Compartilhe

O mês de julho representa um momento especial para o pôquer brasileiro. Durante este período acontece a disputa do Campeonato Brasileiro de Pôquer por Equipes (CBPE), um evento organizado pela Confederação Brasileira de Pôquer (CBTH) durante os dias 18 e 19 de julho, em São Paulo.

O torneio, que é realizado anualmente desde 2013, coloca frente a frente os principais nomes do pôquer nacional em disputa por seus Estados. 19 seleções de todas as regiões do país participam desta edição do evento onde o grande campeão será conhecido pela somatória de pontos ao longo destes dois dias de disputas, divididos em diferentes modalidades.

“Nós ficamos extremamente felizes e ansiosos para a disputa do CBPE a cada ano. Promover esse torneio é um momento muito especial para nós da CBTH, pois é uma iniciativa totalmente diferente neste esporte, pois promove o coletivo e não o individual. É uma forma de promover as federações e de ver as equipes unidas comemorando cada ponto e buscando o título”, explica Ueltom Lima, presidente da CBTH.

Neste ano, o CBPE contará com a presença de seleções das cinco regiões do País. São eles: Acre/Rondônia, Alagoas, Amazonas, Bahia, Brasília, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Paraná é o atual campeão do torneio

O Estado do Paraná é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes, o CBPE. Na edição do ano passado, em 2022, o time conquistou o segundo título seguido da competição, conquistando o troféu com impressionantes 140 pontos. A equipe foi formada por Alisson Piekazewicz, Andrey Luís, Dayane Kotoviezy, Felipe Boianovsky, Guilherme Ramos e Patrick Ulysséa, capitaneados pelo treinador Geraldo Campelo.

Confira o último pódio do CBPE:

1º – Paraná – 140 pontos

2º – Rio Grande do Norte – 130 pontos

3º – Distrito Federal – 113 pontos

Como é disputado o CBPE

O CBPE é um dos torneios mais emocionantes do calendário nacional. As equipes são formadas por seis jogadores e um técnico; e entre os nomes deve constar obrigatoriamente o de uma mulher e o do atual campeão estadual.

A edição deste ano acontece durante o BSOP Winter Millions em duas fases. A primeira é classificatória com a disputa entre todas as equipes nas diferentes modalidades: Sit and Go NLH – 6 Max KO, Sit and Go PLO – 6 Max KO, Heads Up, Sit and GO NLH – 10 handed e Sit and Go Dealer’s Choice (NLH e PLO) – 10 handed KO.

A segunda fase acontece apenas com as 12 primeiras equipes colocadas, que disputam um torneio Deep Stack Dealer’s Choice (NLH e PLO) – 10 handed KO.

O evento, seguindo a filosofia esportiva, e oferece um belo troféu ao Estado vencedor, além de medalhas para todos os jogadores. A ideia é simples: quem fizer mais pontos entre todas as modalidades do esporte é o campeão.

