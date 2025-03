Confederação de Atletismo convoca 12 atletas para o Mundial Indoor de Nanjing

Quatro mulheres e oito homens foram convocados, nesta terça-feira, pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para integrar a equipe brasileira que vai disputar o Mundial Indoor de Nanjing, na China, entre os dias 21 e 23.

Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) – 60 m, Micaela Rosa de Mello (UCA-SC) – 60 m com barreiras, Ketiley Batista (ASPMP-SP) – 60 m com barreiras e Regiclécia Cândido da Silva (Pinheiros-SP) – salto triplo foram as atletas chamadas.

No masculino a lista conta com: Thiago Gobatti (AFEA-SP) – 60 m, Matheus Lima (Pinheiros-SP) – 400 m, Guilherme Orenhas (IABC-SC) – 800 m, Eduardo de Deus (Praia Clube-Exército-Futel-MG) – 60 m com barreiras, Rafael Pereira (AABLU-SC) – 60 m com barreiras, Almir dos Santos (Sogipa-RS) – salto triplo, Welington Morais (Pinheiros-SP) – arremesso do peso e José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-Exército-Futel-MG) – heptatlo.

O Mundial Indoor de Nanjing era para ter sido disputado em 2020, mas a pandemia de covid-19, iniciada naquele ano, impossibilitou a realização do evento. A competição foi remarcada para março de 2021 e, depois, para março de 2023, sem sucesso.

A World Athletics decidiu então pelo adiamento definitivo para 2025, mantendo o Mundial de Glasgow em 2024. Assim, de forma excepcional, o Mundial Indoor será realizado em três anos consecutivos – em 2026, será em Torun, na Polônia, retomando a sua periodicidade regular a partir de 2028.