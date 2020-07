Confederação Brasileira de Desportos no Gelo fará campeonato online CBDG em conjunto com a 'Federación Peruana de Patinaje sobre Hielo' realizará, nos dias 22 e 23 de agosto, o Primeiro Pan Americano Virtual Off-Ice de Coreografia e Spins

A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) em conjunto com a Federación Peruana de Patinaje Sobre Hielo realizará, nos dias 22 e 23 de agosto, o Primeiro Pan Americano Virtual Off-Ice de Coreografia e Spins. Realizada na plataforma ‘Zoom’, a competição inusitada com elementos da patinação artística terá os atletas participando do evento de suas próprias casas.

O objetivo do evento online é incentivar a prática de atividades físicas neste momento de distanciamento social. Nancy Garcia, membro do Comitê Técnico da Patinação Artística da CBDG, comentou sobre a iniciativa e disse que percebeu o desejo dos atletas de participarem do evento virtual.

– Após a iniciativa de Cecila Kordic, da Argentina, de criar um campeonato virtual de coreografia do gelo, e também de outros países, percebemos o entusiasmo e o desejo dos atletas de participarem de um evento novamente e continuarem a treinar. Por isso, consideramos a opção de fazer algo unindo as duas modalidades, que são coreografia e spinner, para dar a todos os nossos patinadores a oportunidade de continuarem treinando com um objetivo em mente e terem a oportunidade de mostrar progresso representando o próprio país – comentou.

As inscrições para a competição estão abertas até o dia 18 de julho. Até esta data, o valor é gratuito. Após o prazo, será cobrada uma taxa de $ 20 (vinte dólares). O limite das inscrições vai até 1º de agosto. Os únicos requisitos para participar da competição são o atleta estar com sua filiação 2020/21 ativa na entidade de seu país e realizar a inscrição no link do evento.

