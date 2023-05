‘Conexões de Máfia’: Parceria de Matuê com Rich the Kid é destaque mundial

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 04/05/2023 - 19:40 Compartilhe

Após o sucesso do Plantão Festival em Fortaleza, Ceará, festival de rap criado por Matuê, o cantor quebra seus próprios recordes com “Conexões de Máfia“. A canção é uma parceria com o rapper norte-americano Rich the Kid, lançada no último domingo (30).

A faixa alcançou o TOP 1 do Spotify e é a maior estreia de Matuê em toda sua carreira, com mais de 1,8 milhão de plays no Spotify nas primeiras 24 horas de lançamento. Esse é o quarto número um do artista na plataforma de música, após os hits “VAMPiro”, parceria com Teto e WIU, “Quer Voar” e “Máquina do Tempo”.

A parceria com Rich the Kid faz referências a filmes icônicos como “O Poderoso Chefão”, “Os Intocáveis” e “Scarface”, em um clipe com imagens cinematográficas de uma história envolvente que leva a refletir sobre até onde se vai pela vingança. “Lanço agora Conexões com

zero menções a marcas caras, drogas ou mulheres. É uma letra que chega 100% falando sobre como a vingança não compensa e pra vocês valorizarem suas vidas!”, reflete Matuê.

“Conexões de Máfia” está fazendo sucesso Brasil à fora. A faixa conquistou o primeiro lugar no Spotify Portugal e ganhou destaque entre as mais tocadas do mundo na plataforma. Já no YouTube, o videoclipe soma mais de 9,5 milhões de visualizações no canal da 30PRAUM e alcançou o marco de maior premiére de clipe do site no Brasil, com mais de 253 mil pessoas assistindo a estreia, simultaneamente.

Os números reforçam a classificação de Matuê como uma dos maiores nomes do trap nacional. O cantor ultrapassa mais de 3 bilhões de

reproduções em todo seu catálogo musical do Spotify, mantendo-se como o artista de Hip Hop/Rap mais escutado na plataforma. Ele também se tornou o único de seu gênero a alcançar 10 músicas com mais de 100 milhões de streams em 2023.

