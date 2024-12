Conegliano conquista Mundial de Clubes de vôlei feminino

ROMA, 22 DEZ (ANSA) – O Conegliano, equipe italiana de vôlei feminino, derrotou o Tianjin, da China, e conquistou neste domingo (22) o tricampeonato do Mundial de Clubes da modalidade.

Mesmo jogando em território chinês, o time da ponteira brasileira Gabi Guimarães dominou as anfitriãs e ganhou por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/20.

Uma das estrelas da decisão foi a sueca Isabelle Haak, que anotou 25 pontos. Além disso, o Conegliano foi campeão do torneio sem perder nenhum set.

A equipe da região do Vêneto já havia sido campeã do Mundial de Clubes em 2019 e 2022.

O Vero Volley Milano, time de Paola Egonu, derrotou as brasileiras do Praia Clube e fechou a campanha na terceira posição do evento esportivo. (ANSA).