Conegliano conquista liga italiana feminina de vôlei pela 8ª vez

ROMA, 22 ABR (ANSA) – O Conegliano, time da brasileira Gabi Guimarães, superou o Milano nesta terça-feira (22) e conquistou o Campeonato Italiano feminino de vôlei pela oitava vez em sua história.

O clube da região do Vêneto, no norte do país, ganhou o terceiro embate da final e faturou mais uma vez o Scudetto. A equipe dirigida por Daniele Santarelli venceu o duelo por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/21.

No confronto de hoje, Gabi, que foi a MVP do segundo jogo da final, anotou 16 pontos, ficando atrás apenas da oposta sueca Isabelle Haak, autora de 22 acertos.

Atual campeão europeu e mundial, o Conegliano venceu a liga italiana pela sétima vez consecutiva, com a série de títulos tendo iniciado na temporada 2017/18. (ANSA).