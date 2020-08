Condomínio onde motoboy foi humilhado coloca faixa de repúdio contra morador

Após a repercussão do caso do homem que humilhou um entregador de aplicativo em Valinhos (SP), os moradores do condomínio de casas Vila Bela Vista colocaram uma faixa na entrada do local afirmando repudiar o caso. As informações são da TV Globo.

“O condomínio Vila Bela Vista vem a público repudiar o ato de discriminação ocorrido em sua área comum. Neste ato, informamos que o corpo diretivo e seu moradores não compactuam com a atitude do cidadão em questão”, diz a faixa.

No sábado (8), cerca de 100 motoboys realizaram uma manifestação em frente ao condomínio em apoio a Matheus Pires Barbosa. Após o vídeo viralizar nas redes sociais, o jovem também ganhou uma moto nova, uma vaquinha virtual que já conta com mais de R$ 112 mil e conquistou mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

Relembre o caso

No vídeo, o entregador Matheus Pires tenta argumentar com um homem branco, o qual ofende o profissional e comete injúria racial. Apesar do caso ter acontecido no último dia 31 de julho em Valinhos, no interior paulista, o episódio ganhou notoriedade principalmente nesta sexta-feira (7).

A discussão começa com Mateus Almeida Prado, de camisa azul e bermuda, perguntando quanto o entregador ganha por mês. Na sequência, o agressor diz que o jovem “não tem onde morar”.

“Você tem inveja disso aqui. Tem inveja dessas famílias aqui. Você tem inveja disso aqui também [passando a mão no antebraço]. Você nunca vai ter. Eu já nasci rico. Você é semi-analfabeto”, disse o homem.

O gesto feito pelo morador do condomínio já foi usado diversas vezes, de forma pejorativa, quando alguém quer se referir ao tom de pele. Sem elevar o tom de voz ou ofender o homem, o entregador responde: “Você conseguiu por quê? O seu pai te deu?”, questiona.

