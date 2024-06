‘Condições para encerrar guerra não mudaram’, diz Netanyahu

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/06/2024 - 13:01 Para compartilhar:

GAZA, 1 JUN (ANSA) – Delegações do Egito, de Israel e dos Estados Unidos devem se reunir neste domingo (2) para discutir a crise no Oriente Médio. As informações foram divulgadas pela mídia egípcia.

Segundo a emissora Al-Qahera News, citando uma fonte da inteligência do Egito, Cairo pede “uma retirada total de Israel” da região de Rafah, entre o Egito e a Faixa de Gaza, principal local de passagem para as ajudas humanitárias rumo ao território palestino.

Na sexta-feira (31) o presidente Joe Biden divulgou um plano proposto por Israel para um cessar-fogo no conflito. A ideia inclui a retirada de todas as forças do enclave palestino por seis semanas, um cessar-fogo completo e a libertação de todos os reféns. Até o momento, a iniciativa foi bem recebida pelo Hamas.

Neste sábado, o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que “as condições de Israel para encerrar a guerra não mudaram”: “A destruição das capacidades militares e do governo do Hamas, a liberação de todos os reféns, e a garantia de que Gaza não represente mais uma ameaça”.

“Segundo a proposta, Israel continuará insistindo no fato de que estas condições sejam satisfeitas antes que entre em vigor um cessar-fogo permanente. A ideia que Israel aceite um cessar-fogo permanente antes que essas condições sejam satisfeitas é um não-início”, completou, em comunicado.

O chanceler da Itália, Antonio Tajani, disse esperar que a proposta tenha sucesso: “Nosso objetivo é a paz, precisamos alcançar um cessar-fogo imediato e a libertação de todos os reféns israelenses, para levar ajuda alimentar à população civil palestina, que não tem nada a ver com o Hamas”. (ANSA).