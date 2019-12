Condições financeiras estão em níveis favoráveis, diz ata do Copom

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central afirmaram nesta terça-feira, 17, na ata do último encontro do colegiado, que as condições financeiras “se encontram em níveis favoráveis, não obstante alguma volatilidade inerente a essas medidas”. Na semana passada, o colegiado reduziu a Selic (a taxa básica de juros da economia) de 5,00% para 4,50% ao ano. Este é o menor porcentual da série histórica.

“O ambiente com condições financeiras favoráveis resulta da ampliação do grau de estímulo monetário, do ambiente externo relativamente favorável para economias emergentes e das perspectivas de melhoria dos fundamentos da economia brasileira, como resultado da agenda de reformas e ajustes necessários na economia”, avaliou o BC na ata.

Para a autarquia, a distensão das condições financeiras “vem se refletindo de maneira mais nítida na dinâmica dos mercados de crédito livre e de capitais, que crescem a taxas robustas neste momento do ciclo econômico”.

Na ata, o BC informou ainda que alguns membros do Copom apontaram que existe evidência do início de um “processo gradual” de desintermediação financeira. Em apresentações recentes, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, já vinha citando transformações, na intermediação financeira, que ocorrem em todo o mundo, com o crescimento da oferta digital de produtos financeiros e com a entrada das fintechs no mercado de crédito.