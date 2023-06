Condições de crédito vão continuar apertadas nos EUA, diz S&P

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 13:47 Compartilhe

As condições de crédito dos Estados Unidos vão continuar apertadas no futuro próximo, diz a S&P Global. A agência de classificação de risco afirma que as pressões persistentes sobre o crédito e as taxas de juros elevadas vão limitar o acesso a financiamento no país, mas sem acarretar em uma “crise de crédito”.

Em relatório, a S&P pontua que os EUA não necessariamente entrarão em recessão em 2023, mas que os custos altos de insumos para o produtor, associados à queda nas despesas discricionárias e ao fim das reservas econômicas de empresas e famílias dificultarão um pouso suave da economia.

O texto pontua que empresas que têm classificação mais baixa poderão ter que lidar com o dobro de despesas com taxa de juros para conseguir financiamentos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias