Condição das safras de milho e soja nos EUA piora, diz USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 11:16 Compartilhe

Washington, 27 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) informou, na segunda-feira, 26, que 50% da safra de milho do país apresentava condição boa ou excelente até o último domingo, 25, piora de 5 pontos porcentuais ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 67%. Além disso, o USDA informou em seu relatório semanal de acompanhamento de safra que 4% da safra tinha formado espiga, em linha com a época correspondente do ano passado e a média dos cinco anos anteriores.

Quanto à soja, 51% da safra tinha condição boa ou excelente, queda de 3 pontos porcentuais ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 65%. De acordo com o relatório, 96% da safra tinha emergido, em comparação a 90% um ano antes e 89% na média dos cinco anos. Além disso, 7% da safra tinha florescido, ante 6% no ano passado e 9% na média.

O USDA informou também que 40% da safra de trigo de inverno do país apresentava condição boa ou excelente até o último domingo, aumento de 2 pontos porcentuais ante a semana anterior. O USDA disse ainda que 97% da safra tinha perfilhado, em comparação a 94% um ano antes e 97% na média dos cinco anos anteriores. O documento mostrou que 24% da safra tinha sido colhida, ante 39% um ano antes e 33% na média de cinco anos.

O relatório mostrou que 50% da safra de trigo de primavera tinha condição boa ou excelente, queda de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Segundo o USDA, 31% da safra tinha sido colhida, ante 7% um ano antes e 25% na média de cinco anos.

O relatório mostrou também que 49% da safra de algodão tinha condição boa ou excelente, melhora de 2 pontos porcentuais na semana. Um ano antes, essa parcela era de 37%. Além disso, produtores tinham semeado 95% da área total prevista até o último domingo, em comparação a 99% um ano antes e 98% na média dos cinco anos anteriores. O USDA informou ainda que 28% da safra tinha florescido, ante 31% em igual período do ano passado e na média. Além disso, 5% da safra estava formando maçãs, ante 8% um ano antes e 7% na média. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias