Condenamos ataques a Estados soberanos, diz Rússia sobre Israel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2024 - 10:01 Para compartilhar:

MOSCOU, 1 OUT (ANSA) – O governo da Rússia criticou nesta terça-feira (1º) os ataques de Israel ao Líbano nos últimos dias, em meio ao início das incursões terrestres de Tel Aviv contra o país vizinho.

“[A Rússia] condena os ataques contra Estados soberanos”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, referindo-se à invasão das tropas israelenses por terra no Líbano e ao bombardeio de Damasco, na Síria.

“Observamos que a geografia da hostilidade está se expandindo, o que leva a uma maior desestabilização na região e ao aumento da tensão destrutiva de toda a região e da área adjacente”, acrescentou Peskov, citado pela agência Interfax.

Ainda hoje, a força interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) afirmou que as incursões terrestres iniciadas por Israel nesta madrugada violam a integridade territorial e a soberania do país.

A atual ofensiva israelense no Líbano, iniciada há pouco mais de 10 dias, já deixou centenas de mortos e forçou dezenas de milhares de pessoas a deixar suas casas.

Já a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e anexou ilegalmente partes de quatro províncias do país vizinho: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. (ANSA).