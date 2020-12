Condenado que tentou estuprar corretora é preso com roupa íntima feminina

O detento Luís Henrique Caetano da Costa foi preso, na última quinta-feira (24), véspera de Natal, após atacar uma corretora de imóveis durante a “saidinha de Natal” em Marília (SP). A Polícia Militar informou que o suspeito usava uma calcinha fio-dental vermelha no momento em que foi detido. As informações são do G1.

Para atrair a vítima, Luís se passou por um oficial do Exército que estava interessado em adquirir um novo imóvel. O ataque aconteceu no momento em que a mulher mostrava o banheiro para o criminoso.

Luís mandou a mulher se ajoelhar para estuprá-la e a ameaçou com uma faca, mas a vítima conseguiu desarmar o homem e o golpeou pelas costas. Mesmo ferido, o detento conseguiu roubar o carro da vítima, mas foi detido pelos policiais na cidade vizinha de Pompeia (SP).

