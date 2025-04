Condenado por agressão sexual, Ben Yedder assina com clube do Irã

O atacante francês Wissam Ben Yedder, condenado por agressão sexual no ano passado, assinou com o Sepahan SC, do Irã, anunciou o clube nesta quarta-feira (2).

O Sepahan não informou a duração do contrato nem o salário de Ben Yedder, que tem 19 jogos pela seleção da França.

Em uma foto publicada pelo clube, o jogador aparece sorridente com a camisa da equipe nas mãos, ao lado do presidente Ahmad Yousefzadeh.

Ben Yedder, de 34 anos, confirmou sua contratação através das redes sociais: “Novo começo”.

Ele estava sem clube desde que deixou o Monaco, em junho do ano passado, por problemas judiciais.

Acusado de agressão sexual, Ben Yedder foi condenado em novembro a dois anos de prisão suspensa por um tribunal de Nice (Sudeste da França) e teve sua carteira de motorista apreendida por seis meses, além de ter sido obrigado a passar por tratamento contra o alcoolismo.

O Sepahan FC é um dos principais clubes de futebol do Irã atualmente é o vice-líder do campeonato nacional.

