Condenado pelo assassinato de Daniella Perez, Guilherme de Pádua morre aos 53 anos

Vitimado por um enfarto, o ex-ator Guilherme de Pádua, de 53 anos, morreu neste domingo (6/11), em Belo Horizonte. Em vídeo, o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, deu a notícia.

Guilherme de Pádua Thomaz nasceu em Belo Horizonte no dia 2 de novembro de 1969. Para tentar a carreira de ator, ele se mudou para o Rio de Janeiro nos últimos anos da década de 1980.

Atuou no filme alemão Via Appia (1989), no qual interpretou o garoto de programa José. Fez uma ponta na telenovela Mico Preto (1990) e, dois anos depois, atuou na telenovela De Corpo e Alma como o motorista de ônibus Bira, ambas da Rede Globo.

Ele tinha 23 anos quando, em 28 de dezembro de 1992, assassinou a atriz Daniella Perez, junto com sua então esposa Paula Nogueira Thomaz. A motivação do crime seria profissional, pois Guilherme havia “perdido espaço” na novela, e o ciúme de Paula Nogueira Thomaz em relação à atriz.

Há cinco anos, o ex-ator se tornou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em sua cidade natal.

