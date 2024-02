Condenado pela morte da filha, Alexandre Nardoni está prestes a ser solto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/02/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Preso desde 2008, Alexandre Nardoni está em vias de ser liberado às ruas para cumprir o restante da pena em regime aberto. Condenado por homicídio triplamente qualificado pela morte da filha Isabella Nardoni, de 5 anos, ele já segue o regime semiaberto, com saídas temporárias previstas na Lei de Execuções Penais, desde 2019.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do “O Globo”, a ficha penal de Nardoni prevê a progressão em 6 de abril deste ano. Ele foi condenado a 30 anos, mas já reduziu 2 anos e 9 meses da pena por trabalhos realizados na prisão. Na penitenciária de Tremembé, em SP, ele trabalhou como ajudante de faxina, lavanderia, jardinagem e ajudante geral.

Também condenada pelo crime, Anna Carolina Jatobá, esposa de Alexandre e madrasta de Isabella à época, teve concedida a progressão da pena para o regime aberto em 2023.

Relembre o crime

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram condenados pela morte de Isabella Nardoni. No dia 29 de março de 2008, a criança caiu do sexto andar do Edifício London, na zona norte de São Paulo.

De acordo com a justiça, a criança não caiu da janela acidentalmente, mas foi jogada por Alexandre e Anna Carolina.

