Condenado a quase 300 anos de prisão no Brasil, ex-policial foragido é preso nos EUA

Um ex-policial militar condenado por vários assassinatos e sentenciado a mais de 200 anos de prisão por sua participação em um massacre no Brasil em 2015 foi preso no estado norte-americado de New Hampshire, disseram autoridades de imigração.

Antônio José de Abreu Vidal Filho, 29 anos, foi alvo de um Alerta Vermelho da Interpol emitido pela organização internacional de polícia criminal depois que ele foi condenado por 11 assassinatos e sentenciado em junho a quase 276 anos de prisão.

Ele foi preso na segunda-feira em New Hampshire, e permanecerá sob custódia enquanto aguarda uma audiência perante um juiz federal de imigração. Nenhum detalhe adicional foi fornecido sobre como ele foi rastreado até New Hampshire ou suas atividades lá.

Vidal Filho foi condenado por um tribunal criminal no Brasil, juntamente com outros três policiais militares, pelo assassinato de 11 pessoas, três tentativas de homicídio e tortura nos subúrbios de Fortaleza, capital do Ceará.

Vidal Filho compareceu ao julgamento remotamente, pois havia fugido do Brasil para os EUA em 2019. No total, cerca de 20 policiais estão sendo julgados pelo massacre.

Os crimes aconteceram em novembro de 2015 após a morte de um policial e durante o que ficou conhecido como “Massacre do Curio”, nome do bairro de Fortaleza onde ocorreram os crimes.

Um Aviso Vermelho da Interpol serve como um aviso de procurado internacional e fornece informações sobre a identificação de fugitivos acusados ​​ou condenados por crimes graves que fugiram do processo ou do cumprimento de sua sentença.

