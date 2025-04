Condenada por desvio, Le Pen se compara a Martin Luther King

FLORENÇA, 6 ABR (ANSA) – A líder da extrema direita na França, Marine Le Pen, condenada a quatro anos de prisão e cinco anos de inelegibilidade por uso indevido de recursos do Parlamento Europeu, se comparou neste domingo (6) a Martin Luther King, símbolo da luta contra a segregação racial nos Estados Unidos.

A declaração foi dada durante participação em videoconferência no congresso do partido italiano Liga, do vice-premiê e ministro da Infraestrutura, Matteo Salvini, amigo e aliado de longa data de Le Pen, realizado em Florença.

“A violência dessa condenação se baseia no fato de que nós contestamos as instituições europeias, então se trata do exercício da nossa soberania e do direito à autodeterminação.

Mas nossa luta será pacífica e democrática, e o exemplo vem de Martin Luther King”, disse a francesa, notória por levantar bandeira contra a imigração.

“São os direitos civis que estão em discussão, temos de ser tratados como cidadãos de série A”, acrescentou Le Pen, que agradeceu pelos aplausos dos eleitores da Liga. “O apoio de vocês me comove e me emociona”, salientou.

Ela foi condenada na última segunda-feira (31) a quatro anos de prisão (dois com pena suspensa e dois com tornozeleira eletrônica) e cinco anos de inelegibilidade por peculato, acusada de desviar verbas do Parlamento Europeu para pagar funcionários do partido de extrema direita Reunião Nacional na França.

O esquema teria provocado um prejuízo de 2,9 milhões de euros para o Europarlamento. Le Pen, no entanto, alega que o objetivo da sentença é tirá-la da corrida presidencial de 2027 e vai recorrer da condenação. (ANSA).