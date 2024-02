Condenada pela morte dos pais, Suzane von Richthofen muda sobrenome em união estável

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/02/2024 - 21:06 Para compartilhar:

Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais, um crime brutal que chocou o país em 2002 quando ela tinha 18 anos, decidiu tentar apagar o passado ao assumir uma nova identidade. Ela registrou em cartório novo nome social após assinar união estável e agora, aos 40 anos, passa oficialmente a se chamar Suzane Louise Magnani Muniz.

As informações são do jornalista e autor do livro biográfico de Suzane, Ulisses Campbell, na coluna True Crime, do jornal O Globo.

A mudança aconteceu em 13 de dezembro do último ano, mas somente agora o caso ganhou repercussão na mídia. Ela assinou declaração de união estável com o médico Felipe Zecchini Muniz, de 39 anos, em um cartório em Angatuba, São Paulo. Os dois mantêm um relacionamento desde março de 2023.

A agora ex-Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão como mandante dos assassinatos de seus pais, Manfred e Marísia von Richthofen.

Suzane deu à luz seu primeiro filho no dia 26 de janeiro deste ano, no Hospital Albert Sabin, em Atibaia, no interior de São Paulo, fruto de seu relacionamento com o médico. Os dois teriam se conhecido pela internet e engatado um relacionamento sério e logo em seguida Suzane teria passado a morar com ele em um condomínio de Bragança Paulista (SP).

O bebê carrega o nome do pai, Felipe, e a mudança no sobrenome de Suzane seria uma forma de evitar que a criança seja associada, através de seu sobrenome, relacionado ao crime brutal.

Condenada, Richthofen cumpre sentença de 39 anos de prisão, atualmente em regime aberto. Em 2015 Suzane teve direito à progressão de pena, que passou a ser cumprida em regime semiaberto.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias