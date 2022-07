Concursos: Detran-DF deve publicar edital em breve, diz diretor

O diretor-geral do Detran do Distrito Federal, Thiago Nascimento, informou em redes sociais que o concurso para o órgão já está pronto e aguarda apenas “uma assinatura” que, segundo Nascimento, deve ocorrer ainda nas próximas semanas.

A previsão é que o concurso ofereça 366 vagas, sendo 123 para contratação imediata. Destas, 89 para técnico em Atividades de Trânsito e 34 para analista de Atividades de Trânsito.

Thiago Nascimento já havia informado anteriormente que a instituição responsável pelo certame seria a Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Segundo dados da Secretaria de Economia do Distrito Federal, há previsão orçamentária de acréscimo no quadro de funcionários do órgão ainda para o orçamento de 2022.