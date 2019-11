Concurso do Senac premia novas estrelas da moda

Rio – As dicotomias do Rio foram a inspiração para o estilista João Paulo de Freitas criar as três peças vencedoras no desfile de moda realizado pelo Senac RJ, ontem, no Museu de Arte Moderna do Rio (MAM). O evento, que reuniu alunos e ex-alunos da instituição, foi a última etapa do concurso Jovens Talentos Moda Senac RJ, promovido pela instituição. Aos 29 anos, o artista concorreu com outros cinco talentos na categoria Criação, e levou a melhor.

“A inspiração foi esses contrastes da cidade, que mistura área urbana e natureza, ricos e pobres, que reúne num mesmo espaço, como a praia, o surfista e o executivo. Com base nessa ideia criei looks elegantes misturando peças estruturadas com peças fluidas”, conta o jovem, que levou para a passarela três modelos negras. “Sou negro e quis trazer mulheres negras para vestir roupas elegantes, indo contra o estereótipo de que negras são pobres e faveladas”, completou.

Na categoria Produção de Moda, o primeiro lugar ficou com o Hugo Rafael Abade Santos de Oliveira, de 25 anos. A missão era produzir um desfile para marcas já conhecidas. Hugo, que concorreu com três candidatos, escolheu a Esc, de moda praia, e teve uma ideia inovadora para produzir o desfile. “Me inspirei nos bate-bolas, que me causam pavor e, ao mesmo tempo, tem uma pegada fashion”.

Também militante, ele levou para a passarela quatro modelos negras, sendo uma delas transexual. Outra surpresa ficou por conta da entrada de uma das meninas. “Eu quis que ela entrasse de costas, representando a nossa política. Mas a moda anda pra frente”.

O concurso Jovens Talentos Moda Senac RJ teve 196 inscritos. Em agosto foram escolhidos os 21 finalistas em quatro categorias: Costura, Modelagem, Criação e Produção. Os vencedores foram escolhidos ontem, por um júri que contou com o estilista Mário Queiroz, com o embaixador de Moda do Senac RJ, Vitorino Campos, com a jornalista de moda Márcia Disitzer, com o consultor de moda Rick Yates e com Thomaz Azulay, sócio da marca The Paradise.

“Queremos dar visibilidade, estamos mais preocupados com a empregabilidade”, disse a gerente de Moda do Senac RJ, Leana Braga.

‘A moda é muito viva no Rio, faz parte do DNA da cidade’