Concurso de sósias de Selton Mello viraliza na web e vencedor surpreende

Fãs lotaram o saguão do Estação Net Cinema, em Botafogo, no Rio de Janeiro, para acompanhar o concurso de sósias de Selton Mello, no último domingo, 1º. Depois de três horas de disputa, saiu o resultado, que surpreendeu e divertiu os presentes. O ganhador foi Ramon Carneiro. Aos 24 anos e morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ele comemorou: “Sou o primeiro Selton Mello negro.”

Ramon concorreu com 16 candidatos, entre homens e mulheres. Como prêmio, levou cinco ingressos para assistir aos filmes que quiser no cinema e ainda um liquidificador, em referência ao filme Reflexões de um Liquidificador, dirigido pelo Selton Mello em 2010.

Em suas redes sociais, Ramon brincou com o novo título: “Você pode me chamar de Selton Caramello Mello ou Selton Melanina, seja como for que você desejar chamar.”

O evento do último domingo segue uma tendência internacional de concursos similares, que já homenagearam astros como Timothée Chalamet, Paul Mescal e Jeremy Allen White.

A iniciativa coincide com um momento especial na carreira do ator homenageado, que interpreta Rubens Paiva em Ainda estou aqui, filme dirigido por Walter Salles, ao lado de Fernanda Torres. O concurso também antecede o lançamento de O Auto da Compadecida 2, nova produção estrelada por Mello que deve chegar aos cinemas no dia 25 de dezembro.

O próprio Selton Mello compartilhou o post em suas redes sociais: “Olha só que evento peculiar. Eu adoraria poder ir, somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar.”