Concurso da Polícia Federal: 11 candidatos foragidos são presos durante prova no Distrito Federal

No último domingo (23), a Polícia Federal prendeu 11 foragidos da Justiça inscritos para as provas do concurso da corporação no Distrito Federal e em nove estados. As informações são do G1.

Os suspeitos tinham mandado de prisão em aberto e foram retirados do local do exame. Segundo os investigadores, “os mandados de prisão foram cumpridos de forma discreta e sem causar tumulto ou prejuízo para aplicação das provas”. De acordo com a Polícia Federal, a medida “garantiu a segurança do concurso”, além de retirar os indivíduos da sociedade.

Os estados alvos das prisões foram: Acre, Bahia, Brasília, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Na última quarta-feira (26), a Polícia Civil de Sergipe informou que o suspeito detido naquele estado foi preso uma semana antes, e não no dia da prova, como divulgado anteriormente.

No dia do exame, foram aplicadas as provas escritas do concurso público para os cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista da corporação. No total, são 1,5 mil vagas e mais de 320 mil inscritos no certame. Os salários podem variar de R$ 12 mil a R$ 23 mil.

O concurso não conta só com provas objetivas e discursivas, como também exige exame de aptidão física, avaliação médica e psicológica, prova oral e prova de digitação para os cargos de delegado e escrivão, respectivamente, avaliação de título e investigação social.

