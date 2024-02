Concurso da Caixa com mais de 4 mil vagas abre inscrições hoje (29)

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 29/02/2024 - 2:13 Para compartilhar:

A Caixa Econômica Federal (CEF) abre hoje, quinta-feira (29), as inscrições para o seu concurso, que conta com mais de 4 mil vagas em todo o Brasil. Os salários oferecidos vão de R$ 3.762 a quase R$ 15 mil, a depender do cargo.

As oportunidades estão espalhadas por todo o Brasil. Na hora da inscrição, os candidatos deverão selecionar um polo de trabalho, mas não poderão escolher uma cidade ou unidade específica da Caixa dentro dele.

O maior salário, no valor de R$ 14.915, será para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho. Para esta função, serão selecionados 22 candidatos. A segunda maior remuneração é também de nível superior e refere-se ao cargo de médico do trabalho, com salário de R$ 11.186. Já para os cargos de nível médio o salário inicial será de R$ 3.762.

As inscrições do concurso estarão abertas entre 29 de fevereiro e 25 de março, com custo de R$ 50 para vagas de nível médio e R$ 65 para nível superior e podem ser feitas no site da Cesgranrio, banca examinadora. As provas ocorrem em 26 de maio.

Conforme os editais, 6% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

