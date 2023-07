Concorrente da Meta para o Twitter será lançado na quinta

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 11:01 Compartilhe

MILAO, 4 JUL (ANSA) – A nova rede social Threads, criada pela Meta para concorrer com o Twitter, vai ser lançada na próxima quinta-feira (6).

A plataforma vai se juntar ao portfólio da empresa de Mark Zuckerberg, que já conta com Facebook, Instagram e WhatsApp.

O aplicativo figurou em uma lista de próximos lançamentos para o iPhone identificada pelo desenvolvedor italiano Alessandro Paluzzi. Posteriormente, o app também apareceu no código de desenvolvimento da última versão do Instagram, indicando o lançamento para Android entre os dias 6 e 7 de julho.

A inauguração pode se beneficiar do mal-estar entre os usuários do Twitter após uma determinação do dono da rede, Elon Musk, de limitar as visualizações de publicações na plataforma.

Assinantes do sistema de verificação de perfis, o Twitter Blue, passaram a poder ver seis mil tweets por dia, enquanto os demais veem apenas 600. Quando o limite é atingido, o aplicativo deixa de atualizar os conteúdos.

A proposta da Threads é semelhante à do Twitter, baseada na publicação de textos curtos. A principal diferença é que os usuários do Facebook e do Instagram poderão levar os amigos e seguidores para a nova rede, o que deverá beneficiar celebridades e influenciadores, que já entrarão na rede social com um público amplo. (ANSA).

