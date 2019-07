Concorrência com Eurocopa impõe desafio aos organizadores da Copa América de 2020

A Conmebol vai testar um novo formato para a Copa América no ano que vem. A competição, pela primeira vez em sua história, terá duas sedes: Argentina e Colômbia. Ainda sem a garantia de que o novo sistema será mantido nas edições seguintes, já está certo que em 2020 as seleções convidadas serão Austrália e Catar, os dois últimos campeões da Copa Asiática.

Um dos projetos da Conmebol é de que a Copa América seja disputada a cada quatro anos. Dessa maneira, a competição passará a coincidir com as mesmas datas da Eurocopa. As cerimônias de abertura dos dois torneios, por exemplo, serão no mesmo dia no próximo ano: 12 de junho.

Ao concorrer diretamente com a Uefa por visibilidade e audiência, o desafio da Conmebol será corrigir falhas apresentadas na Copa América realizada no Brasil. Na primeira fase, vários jogos foram disputados com as arquibancadas vazias. A qualidade dos gramados foi durante criticada por Messi, James Rodríguez, Luis Suárez e Tite.

O técnico do Chile, Reinaldo Rueda, pediu que hotéis, centros de treinamento e campos tivessem “um padrão maior”. Já o zagueiro Thiago Silva afirmou que a competição deixou a desejar em vários aspectos, principalmente na organização para as equipes se deslocarem no trajeto entre as concentrações e os estádios.

Na edição de 2020, as 12 equipes participantes da Copa América serão divididas em duas chaves com seis times. O Grupo Norte, com jogos disputados na Colômbia, terá Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela e um dos convidados. Na Argentina, o Grupo Sul terá Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e o outro convidado definido por sorteio.

Cada chave classificará quatro seleções. Argentina e Colômbia receberão duas partidas das quartas de final e uma semifinal cada. O jogo de abertura será no dia 12 de junho, na Argentina. A final será disputada na Colômbia, em data ainda a ser definida, provavelmente em 12 de julho (exatamente o mesmo dia da decisão da Eurocopa).

Com o novo formato, serão realizados 38 jogos e cada seleção entrará em campo no mínimo cinco partidas. No sistema da edição encerrada no último domingo, no Maracanã foram realizadas 26 partidas e os times eliminados na primeira fase disputaram três partidas. Apesar de a Conmebol ainda não ter divulgado a data da final, a tendência é de que a Copa América de 2020 ganhe uma semana a mais de disputa para comportar os 12 jogos a mais que terá em comparação com a edição realizada no Brasil. Assim, em vez de três semanas, a competição terá um mês de duração.