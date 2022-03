Concorda? Benja elogia time do Palmeiras e afirma: ‘Hoje é o melhor futebol do Brasil’ Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 1 no Allianz Parque e está classificado para as finais do Campeonato Paulista

Neste sábado (26), o Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 1 no Allianz Parque. Com o resultado, o time de Abel Ferreira está classificado para as finais do Campeonato Paulista e quem fez questão de elogiar a equipe alviverde foi o jornalista Benjamim Back.

Através das redes sociais, Benja publicou que Palmeiras está jogando muito bem e afirmou que atualmente é o melhor time do país.

– Sim, futebol é imprevisível, tudo pode acontecer, mas esse time do Palmeiras joga MUITO! Hoje, é o melhor futebol do Brasil! Pronto, que comecem os xingamentos, ofensas… – publicou Benja na sua conta oficial do Twitter.

Agora, Palmeiras aguarda o vencedor do duelo entre São Paulo e Corinthians para saber o seu adversário para a final do Campeonato Paulista. Abel Ferreira vem conseguindo fazer um bom início de temporada e muitos encaram o Palmeiras como o grande favorito ao título. Vale lembrar que a equipe alviverde não conquista a competição desde 2020.

O Palmeiras de Abel Ferreira vem sendo muito vitorioso nos últimos anos. Com dois títulos da Libertadores, Copa do Brasil e Sul Americana, o treinador português vai em busca de mais um título com a equipe alviverde. Vale lembrar que o técnico renovou seu contrato com o clube até 2024.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais