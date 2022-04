Concorda? Arnaldo Ribeiro afirma: ‘Botafogo é candidato sim ao rebaixamento’ Comentarista participou de podcast e criticou o processo de formação do time alvinegro

No último domingo (10), o Botafogo perdeu para o Corinthians na estreia do Brasileirão por 3 a 1 no Engenhão. O estádio esteve lotado de botafoguenses para acompanhar a partida. Durante o podcast ‘Posse de Bola’, Arnaldo Ribeiro fez duras críticas ao planejamento do clube alvinegro.

Arnaldo criticou a montagem do time alvinegro e nomeou como ‘ridículo’ o processo de formação do Botafogo para o Brasileirão.

– Futebol não é fantasy mesmo e esse negócio das S/A, algumas dão essa ideia, essa impressão, chega lá um milionário não sei de que país, começa a contratar jogadores e você faz um time. Você não faz um time e o processo de formação do time do Botafogo para o Brasileiro da Série A é ridículo, o técnico foi o último a ser contratado, nem pôde estrear o cara, não tinha visto de trabalho, vai chegando um jogador por semana – afirmou Arnaldo.

O comentarista também fez questão de elogiar o Corinthians e ainda afirmou que o Botafogo é candidato ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

– Não se joga o Brasileirão assim impunemente e o Botafogo é candidato sim ao rebaixamento porque é um punhado de jogadores recém-chegados e acho que o Corinthians teve todos os méritos, inclusive a estratégia diferente desta vez para ganhar de um bando empurrado pela sua torcida, enquanto esse bando ainda está se conhecendo, fizeram dois ou três treinos juntos – completou o comentarista.

E MAIS:

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (20), contra o Ceilândia, às 21h30, pela terceira fase da Copa do Brasil. O clube alvinegro espera vencer para continuar vivo na competição.

E MAIS:

Saiba mais