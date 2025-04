Conclave terá mesmo esquema de segurança de funeral do Papa

VATICANO, 30 ABR (ANSA) – O chefe da província de Roma, Lamberto Giannini, anunciou nesta quarta-feira (30) que o esquema de segurança do conclave que elegerá o próximo líder da Igreja Católica será semelhante ao adotado para o funeral do papa Francisco, cujo corpo foi sepultado no último dia 26 de abril.

A medida foi divulgada após uma reunião do comitê de ordem pública e segurança da capital da Itália e será tomada porque é “difícil prever quando a eleição do Papa ocorrerá após o início do conclave em 7 de maio”, o que levará dezenas de milhares de pessoas para Roma novamente.

Segundo Giannini, os serviços especiais podem ser necessários se houver um novo pontífice dentro dos próximos dois domingos para dar a bênção do Angelus na Basílica de São Pedro.

“É um evento imprevisível, mas estaremos prontos com todas as forças à nossa disposição”, acrescentou o chefe da província de Roma.

Durante a reunião, as autoridades italianas também decidiram reforçar a segurança para os eventos de 1º de Maio, “Dia Mundial do Trabalho”.

“Amanhã haverá dois grandes focos de segurança: de um lado, uma peregrinação incessante a [Basílica] Santa Maggiore, assim como continuará o grande fluxo para a Praça São Pedro, e depois uma procissão para o grande evento do concerto do Primeiro de Maio”, explicou Giannini, acrescentando que “mobilizaremos toda a foça necessária para isso”.

Para o funeral de Jorge Bergoglio, no último fim de semana, Roma lançou um grande esforço em termos de segurança pública, ativando uma zona de exclusão aérea, enquanto a área ao redor da Praça São Pedro foi isolada com controles preventivos até mesmo no subsolo.

O efetivo também contou com atiradores de elite, esquadrões antibombas, unidades caninas de diversas forças policiais, o patrulhamento do rio Tibre e de suas margens e unidades nucleares, bacteriológicas, químicas e radiológicas do Corpo de Bombeiros.

Além disso, foram utilizados dispositivos antidrones e o acesso à Praça São Pedro foi permitido sujeito a postos de controle com detectores de metais. (ANSA).