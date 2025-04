‘Conclave’ retorna aos cinemas brasileiros após morte do papa Francisco

O filme Conclave, indicado a oito categorias no Oscar 2025, retorna aos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 24, após a notícia da morte do papa Francisco.

A produção, que retrata o processo de escolha de um novo papa, retorna ao circuito com distribuição da Diamond Films, e será exibida em salas de pelo menos 40 cidades.

Dirigido por Edward Berger, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional por Nada de Novo no Front, o longa adapta o best-seller de Robert Harris e traz no elenco nomes como Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Sergio Castellito e Carlos Diehz.

Trama gira em torno da eleição do novo papa

Conclave acompanha o cardeal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, que assume a responsabilidade de coordenar a eleição papal após a morte inesperada do pontífice.

O personagem, além de lidar com o luto, enfrenta pressões internas e externas que revelam conspirações e segredos ocultos no Vaticano. O drama psicológico avança sobre questões de fé, poder e crise institucional.

O retorno ao circuito ocorre após a exibição inicial que levou mais de 700 mil pessoas aos cinemas brasileiros.

Exibição em mais de 60 salas

O filme poderá ser assistido em cidades de todas as regiões do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Florianópolis, Belo Horizonte, Campinas, Joinville, Santos e outras. Segundo a Diamond Films, a nova exibição acontece em mais de 60 salas espalhadas por cerca de 40 municípios.

Entre os locais confirmados estão: Avaré, Bauru, Campinas, Cotia, Guarulhos, Mauá, Piracicaba, Pirassununga, São Carlos, São José do Rio Preto, São Roque, Sorocaba, Cornélio Procópio, Londrina, Maringá, Camboriú, Criciúma e Petrópolis.