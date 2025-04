‘Conclave irá durar poucos dias’, prevê cardeal eleitor

VATICANO, 26 ABR (ANSA) – O cardeal Reinhard Marx, arcebispo da Arquidiocese de Munique, na Alemanha, afirmou neste sábado (26) que o conclave “irá durar poucos dias”, ao mesmo tempo em que disse o que se espera do próximo Papa.

Na declaração, dada durante encontro com a imprensa, Marx comentou que o futuro Papa deve ser “comunicativo” e “colocar a credibilidade do Evangelho no centro”.

“Nestes dias, pudemos ver o sentimento do povo de Deus. Os cardeais não podem ignorar esse sentimento”, falou o arcebispo, um dos três cardeais alemães que irão votar no conclave.

Quando questionado sobre a possibilidade do próximo líder da Igreja Católica ser italiano, Marx respondeu que “tudo é possível”.

“Não é uma questão de língua, país ou cultura. É a pessoa. A questão não é se é conservador ou progressista, é uma questão de credibilidade e diálogo”, explicou o religioso de Munique, acrescentando que “o novo Papa deve ter clareza sobre a importância do Evangelho em todo o mundo. Deve ter uma visão universal”.

O argentino Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, foi sepultado hoje na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, na Itália. Ele faleceu na última segunda-feira (21) aos 88 anos após 12 anos à frente do Pontificado. (ANSA).