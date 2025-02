‘Conclave’ e ‘O Brutalista’ são destaques do Bafta

O suspense “Conclave”, sobre o processo de eleição de um papa, sagrou-se vencedor neste domingo do Bafta, premiação britânica do cinema, com quatro troféus, entre eles o de melhor filme.

Dirigido pelo alemão Edward Berger, o longa recebeu 12 indicações e venceu nas categorias de melhor filme, melhor filme britânico, melhor roteiro adaptado e melhor montagem. A cerimônia aconteceu no Royal Festival Hall, em Londres.

– ‘O Brutalista’ –

“O Brutalista”, que recebeu nove indicações, foi o outro grande vencedor da noite, conquistando quatro prêmios, entre eles os de melhor diretor e ator, para os americanos Brady Corbet e Adrien Brody, respectivamente.

O filme, de três horas, conta a história de um arquiteto que sobreviveu ao Holocausto e busca realizar o sonho americano. Ele também ficou com os prêmios de melhor trilha sonora original e melhor fotografia.

A produção franco-belga “Emilia Pérez”, que recebeu 11 indicações, conquistou dois prêmios: melhor atriz coadjuvante, para Zoe Saldaña, e melhor filme estrangeiro, derrotando o brasileiro “Ainda Estou Aqui”.

O diretor francês Jacques Audiard recebeu o prêmio dizendo-se emocionado e acrescentando que ele “era para todos os que trabalharam incansavelmente” no filme. Audiard homenageou os outros filmes indicados na categoria.

O diretor francês assinalou que gostaria de “agradecer aos talentos maravilhosos” que participaram do filme, citando sua “querida Zoe” Saldaña e Selena Gómez. Também mencionou a atriz espanhola Karla Sofía Gascón, chamando-a de “querida”. Ela não compareceu à cerimônia, devido a uma polêmica gerada por tuítes xenofóbicos que publicou no passado.

Após a premiação de Emilia Pérez, Zoe, 46, foi contemplada com o Bafta de melhor atriz coadjuvante. “Tornou-se um personagem especial para mim”, disse a artista, acrescentando que o fato de o filme ter sido rodado em espanhol, sua língua materna, permitiu que ela se conectasse à sua cultura. “Foi significativo para mim”, comentou a atriz, de origem dominicana, que dedicou o prêmio ao seu sobrinho trans, principal “motivo” pelo qual ela aceitou participar do filme.

A americana Mikey Madison, 25, ganhou o prêmio de melhor atriz, por seu papel como uma stripper em “Anora”, dirigido por Sean Baker.

Entre os astros presentes na cerimônia estavam Fernanda Torres, Demi Moore, Pamela Anderson, Timothée Chalamet, Adrien Brody e Ralph Fiennes.

